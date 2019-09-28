Diriliş Osman ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Diriliş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Osman ne zaman başlıyor, hangi kanalda? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. eçtiğimiz yıl TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkana Diriliş Ertuğrul, bu sene Diriliş Osman olarak devam edecek. Dizi farklı bir kanalda yayınlanacak. Burak Özçivit'in başrolünde yer alacağı Diriliş Osman dizisinin yayın tarihi merak ediliyor.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

ATV ekranlarında olması beklenen Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Dizilerin yeni sezon tanıtımlarının yayınlanması, Diriliş Ertuğrul izleyicilerini de heyecanlandırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin fragmanı da henüz yayınlanmadı.

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

BURAK ÖZÇİVİT’İN PARTNERİ KİM?

Medya Tava'nın haberine göre Burak Özçivit'in partnerinin genç oyuncu Özge Törer'in olduğu konuşuluyor.

Aslıhan Karalar'ın yakında ekrana gelecek ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri olduğu konuşulmuştu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecekti.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

20'li yaşların başında olan yetenekli oyuncu Özge Törer, hala üniversitede öğrenci. 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştır. Özge Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Girdiği Diriliş Osman seçmelerinde yapımcı Mehmet Bozdağ'ı hem yeteneği hem de güzelliği ile büyülemeyi başarmıştır.