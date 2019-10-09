Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman'ın fragmanı yayınlandı mı?

“Diriliş Osman ne zaman başlıyor?” sorusu araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul’un devamı Diriliş Osman fragmanı yayınlandı mı? TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un final yapmasının ardından seyirciler Diriliş Osman’ı bekliyorlar. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanalı duyurmuştu. Merakla beklenilen dizi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Osman’ın ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

DİRİLİŞ OSMAN HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenilen dizi ATV ekranlarında yayınlanacak.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCULARI

Medya Tava'nın haberine göre Burak Özçivit'in partnerinin genç oyuncu Özge Törer'in olduğu konuşuluyor.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.

ASLIHAN KARAHAN’IN ADI GEÇMİŞTİ

Aslıhan Karalar'ın yakında ekrana gelecek ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri olduğu konuşulmuştu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecekti.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit olacak. Başarılı oyuncu Ayşegül Günay, dizide Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacağı konuşuluyor.