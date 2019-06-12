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12 Haziran 2019 Çarşamba 08:24 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:36

Diriliş Osman için hoşgeldin mesajı...

Diriliş Osman için hoşgeldin mesajı...

TRT ekranlarında yıllardır büyük ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi bu sezon final yaptı. Diriliş Ertuğrul yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Yıllardır Ertuğrul Bey'i canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın bundan sonraki projesi de belli oldu.

Diriliş Ertuğrul'da 'Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan’ın sezon finaliyle ekibe veda etmesinin ardından, Osman Gazi’yi canlandırması için Burak Özçivit’le el sıkışan yapımcı Mehmet Bozdağ, “Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine hayat verecek Burak Özçivit’le yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. 

ENGİN ALTAN DÜZYATAN NE YAPACAK?

Diziden ayrılan Engin Altan Düzyatan uzun süre ekranda olmayacak. Güneş'in haberine göre yapımcılığa soyunacağını dile getiren Düzyatan'ın, hobi olarak başladığı fotoğrafçılığa da ağırlık vermeyi planladığı öğrenildi. 

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