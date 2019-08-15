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  3. Diriliş Osman hakkında flaş iddia! Hangi gün yayınlanacak?

Diriliş Osman hakkında flaş iddia! Hangi gün yayınlanacak?

Diriliş Osman hakkında flaş iddia! Hangi gün yayınlanacak"

Diriliş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak dönem dizisinin ATV'de yayınlanacağı geçtiğimiz ay açıklanmıştı.

Diriliş Osman'ı ekleyen izleyiciler dizinin hangi gün yayınlanacağını da merak ediyor. ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin çarşamba günleri ekrana geleceği iddia edildi. 

Dizi, Diriliş Ertuğrul'un sezon finali yapmasının ardından başlayacak. Osman Gazi'nin küçüklüğünün Diriliş Ertuğrul'da yer alacak ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak. Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in oğulları Gündüz ve Savcı'nın ''Osman'' konseptinde de yer alması bekleniyor. 

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