Diriliş Osman hakkında flaş iddia! Hangi gün yayınlanacak?

Diriliş Osman'ı ekleyen izleyiciler dizinin hangi gün yayınlanacağını da merak ediyor. ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin çarşamba günleri ekrana geleceği iddia edildi.

Dizi, Diriliş Ertuğrul'un sezon finali yapmasının ardından başlayacak. Osman Gazi'nin küçüklüğünün Diriliş Ertuğrul'da yer alacak ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak. Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in oğulları Gündüz ve Savcı'nın ''Osman'' konseptinde de yer alması bekleniyor.



