Diriliş Osman fragmanı yayında mı? Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

Diriliş Ertuğrul’un devamı Diriliş Osman’ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diriliş Osman fragmanı yayında mı? Diriliş serisinin devamı 'Diriliş Osman' olarak bu sezon atv'de izleyicisiyle buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Burak Özçivit’in yer alacağı haberi izleyicileri daha da heyecanlandırdı. Burak Özçivit’in kim olacağı ile ilgili de açıklama yapıldı. İşte merak edilenler….

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA SÜRPRİZ İSİM!

Medya Tava'nın haberine göre Burak Özçivit'in partnerinin genç oyuncu Özge Törer'in olduğu konuşuluyor.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.

ASLIHAN KARAHAN’IN ADI GEÇMİŞTİ

Aslıhan Karalar'ın yakında ekrana gelecek ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri olduğu konuşulmuştu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecekti.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit olacak. Başarılı oyuncu Ayşegül Günay, dizide Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacağı konuşuluyor.

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.