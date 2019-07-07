Diriliş Osman dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu!
Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı Diriliş Osman dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Yapımcı Mehmet Bozdağ’ın yayınlandığı yazıya göre Diriliş Osman dizisi yeni sezonda Atv ekranlarında yayınlanacak.
Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada, “ Diriliş serimiz ‘Diriliş Osman’ olarak bu sezon ATV’de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.