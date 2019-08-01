Engin Altan Düzyatan yeni partneri Hande Erçel mi olacak?

Burak Arlıer ile Murat Can Oğuz'un yöneteceği Kurşun dizisinin kadın başrol oyuncusu merak konusu olmaya devam ediyor. 1970'li yıllarda adalet arayan savcı Orhan ile kalemine güvenen gazeteci Leyla'nın hikâyesini beyazcama taşıyacak olan dizi için Neslihan Atagül ve Cansu Dere'ye teklif gittiği gündeme gelmişti. Son gelen haberlere göre ise rol Hande Erçel'e teklif edildi. Erçel'in son projesi Halka'nın devam etme planları da rafa kaldırılmıştı.