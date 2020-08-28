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  3. Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın zor anları!
28 Ağustos 2020 Cuma 11:01 | Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın zor anları!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın zor anları!

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Kurşun'la ekrana dönen, şimdilerde ekranlara uzak kalan oyuncu Engin Altan Düzyatan önceki akşam eşi Neslişah Alkoçlar ve yakın arkadaşı Ralf Tezman'la birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve arkadaşı Ralf Tezman ile Bebek'te bir otelde Boğaz'a karşı akşam yemeği yiyerek sohbet etti. Cadde'nin haberine göre; 41 yaşındaki oyuncu, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI!

Arabasının arka koltuğuna geçen oyuncu Düzyatan'ı, yoldan geçen bir vatandaş arabasının camına vurarak taciz etti. Ünlü oyuncu, yaşadığı taciz sonrası büyük bir şaşkınlık yaşarken, şoförü ise hızla gaza basarak oradan uzaklaştı.

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