Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 275.9
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı beğenilmedi!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı beğenilmedi!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı beğenilmedi!

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasının ardından yeni dizisi için imaj değiştirmişti. Düzyatan'ın yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmedi.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, 'Kurşun' adlı yeni dizisi için imaj değiştirdi. Düzyatan, yeni imajını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

BEĞENİLMEDİ

Diriliş Ertuğrul'daki sakallı haliyle hayranlarının beğenisini toplayan Engin Altan Düzyatan, bıyıklı haliyle beğenilmedi. Takipçilerini hayal kırıklığına uğratan Altan, eşi ve baldızından ise beğeni aldı.

"SARI PALA REMZİ"

Ayrıca oyuncunun fotoğrafına, "Sakallarını uzat lütfen." ve "Sarı pala Remzi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy'un izinde
Yeni imajı beğenilmedi! Yorum yağdı...
Evlilik defterini kapattı!
Alişan: 'Cimri sözü üzerime yapıştı'
Kavga büyüyor... Hadise'den Demet Akalın'a ağır gönderme!
<p>Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde gözleri görmeyen bir yavru kedinin sokak ortasında kaldığı ihbarı

Görme engelli yavru kediyi hayata bağladılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Antep fıstığının bu faydasını bilmiyorsunuz! İlk kez duyacaksınız...

Hepsini camilerden çaldılar! Manevi değerleri paha biçilemez