Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı beğenilmedi!
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasının ardından yeni dizisi için imaj değiştirmişti. Düzyatan'ın yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmedi.
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, 'Kurşun' adlı yeni dizisi için imaj değiştirdi. Düzyatan, yeni imajını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
BEĞENİLMEDİ
Diriliş Ertuğrul'daki sakallı haliyle hayranlarının beğenisini toplayan Engin Altan Düzyatan, bıyıklı haliyle beğenilmedi. Takipçilerini hayal kırıklığına uğratan Altan, eşi ve baldızından ise beğeni aldı.
"SARI PALA REMZİ"
Ayrıca oyuncunun fotoğrafına, "Sakallarını uzat lütfen." ve "Sarı pala Remzi" şeklinde yorumlar yapıldı.