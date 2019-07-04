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  3. Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah'ın tatil pozuna beğeni yağdı

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah'ın tatil pozuna beğeni yağdı

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah'ın tatil pozuna beğeni yağdı

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın eşi, Neslişah Alkoçlar gözlerden uzak yaşantısı ile konuşulan ünlüler arasındaydı. Alkoçlar, Ege tatilinden paylaştığı fotoğraflar ile sosyal medyada konuşulmaya başladı. Deniz kenarında verdiği pozlarla dikkat çeken paylaşım yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah’ın tatil pozuna beğeni yağdı. Instagram’da binlerce takipçisi olan Neslişah Alkoçlar Düzyatan’ın tatil fotoğrafını hayranlarını beğeni yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan da tatil rotasını Ege'ye çeviren isimlerden.

NESLİŞAH'A TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞMURU

Neslişah Alkoçlar Düzyatan tatil fotoğrafını “Deniz, güneş, ben 4 Temmuz” notuyla paylaştı. 460 binden fazla takipçisi olan Neslişah Alkoçlar’ın fotoğraflarına binlerce beğeni geldi.  Bir takipçisi “Zarif, güzel, mütevazi ağır başlı iyi eş iyi anne” mesajını paylaştı. 

Neslişah Alkoçlar Düzyatan’ın fotoğraflarına yorum yapan bir diğer takipçisi ise “Ya bir insan kendini hiç mi bozmaz, hep kalite, hep asil” dedi.

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