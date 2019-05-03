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  3. Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın yeni işi!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın yeni işi!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın yeni işi!

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Beyza Uyanoğlu'nun markaları Beyz-i Şah'ın ilk mağazası bugün açıldı. Engin Altan Düzyatan eşinin markasının açılışına setten çıkıp geldi.

Beyz-i Şah'ın ilk mağazasını Istanbul Marriott Hotel'de açan Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Beyza Uyanoğlu'nu dostları yalnız bırakmadı. Açılışa Alkoçlar'ın yakın dostu ve komşusu Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar, genç popçu Aleyna Tilki ve Türk resim sanatının marjinal ismi Haluk Akakçe de katıldı. Setten çıkıp gelen Engin Altan Düzyatan eşini bir an olsun yalnız bırakmadı. Çift kameralara mutluluk pozu verdi.  



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