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  3. Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'a eşinden romantik mesaj!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'a eşinden romantik mesaj!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'a eşinden romantik mesaj!

5 yıl önce oyuncu Engin Altan Düzyatan ile nikah masasına oturan Neslişah Alkoçlar, evlilik yıl dönümünü Instagram’da duygusal bir mesajla kutladı.

Alkoçlar, “Ne güzel seninle bir hayat boyu yürümek, ne de güzel çoğalarak büyümek. Sen gülünce her şey güzel” derken, yakışıklı oyuncu da romantik bir mesaj yayınladı. Ünlü oyuncu da, “Duyguların en özel yönü belki de, kelimelere döküldüğünde hissettirdiğinden daha az algılandığı ya da kelimeleri süsleyerek gerçek hisse ulaşma arzusudur. Yaşadığımız ve yaşayacağımız tüm duygularımızın, olduğu gibi hep katlanarak devam ettiği, nice 5 yıllara sevgilim” dedi.

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