Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan yapımcı oldu! Bakın hangi ünlü ismin belgeselini çekiyor

Sineme ve dizi sektörünün aranan isimlerinden olan Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da oyunculuğun yanı sıra belgesel çekimleriyle de dikkat çekiyor.



Engin Altan Düzyatan şu sıralar Barbaros dizisi için hazırlıklarına devam ederken öte yandan Cavit Çetin Güner'le yeni bir belgesel hazırlığına girdi.

TRT Belgesel için Afrika’da da çekimler yapmış olan yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan yeni proje için kolları sıvadı. Düzyatan, şimdiki belgeselinde ünlü futbol insanı Mustafa Denizli'nin hayatını anlatacak.

Mustafa Denizli'yi canlandıracak oyuncunun kim olacağı merak edilirken belgesel çekimlerine Şubat ayında başlanacağı ve dijital platformda yayınlanacağı öğrenildi.