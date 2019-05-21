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  3. Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan, Mesut Özil ile buluştu!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan, Mesut Özil ile buluştu!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan, Mesut Özil ile buluştu!

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, önceki akşam Ulus Sunset’te yakın dostları Mesut Özil ve nişanlışı Amine Gülşe ile yemek yedi

Mekanda yaklaşık üç saat kalan dörtlü, çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Engin Altan Düzyatan, ‘’Güzel bir akşam yemeği yedik. Bol bol sohbet ettik’’ dedi. 

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Sarayı’nda verdiği iftara katılan Özil ve Gülşe, ‘’Her şey çok güzeldi. Gençlerle ve Cumhurbaşkanımızla bol bol sohbet ettik’’ diyerek kaldığı otelin yolunu tuttu. 

Gülşe ve Özil, 7 Haziran’da Four Seasons Otel’de evlenecek. İkili geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek düğün davetiyesi vermiş ve nikah şahitleri olmasını istemişti.

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