Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ekranlara geri dönüyor! Dizinin kanalı belli oldu

Diriliş Ertuğrul’un Ertuğrul Gazi’si Engin Altan Düzyatan sevilen oyuncular arasında yer alıyor. Diriliş Osman’ın yeni sezonda ekrana geleceği haberinin ardından Engin Altan Düzyatan’ın ne zaman diziden ayrılacağı merak konusu olmuştu. Dizinin final yapmasının ardından Düzyatan’da TRT ekranlarına veda etti. Sevilen ismin yeni sezonda farklı bir kanalda yine dönem dizisi ile izleyenlerin karşısına çıkacağı gündemde yer alan bilgiler arasında.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN’DAN DÖNEM DİZİSİ

Diziyle birlikte efsaneleşen başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, dizinin bitmesiyle art arda gelen film ve dizi tekliflerini değerlendirdi ve yine bir dönem dizisinde karar kıldı.

Başarılı oyuncunun yeni kanalı yeni sezonda Fox ekranları olacak. Kurşun adında bir dönem dizisi ile yeniden ekrana gelmeye hazırlanan Düzyatan'ın yer alacağı diziyi kaleme alan isim ise Kerem Deren olacak.

Most Yapım imzalı Kurşun dizisinde Engin Altan Düzyatan, Orhan Kurşun adında bir savcıyı oynayacak. Engin Altan Düzyatan'ın yeni sezonda Fox Tv'de ekrana gelecek Most Yapım imzalı dönem dizisiiçin prensipte anlaştığı iddia edildi.