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  3. Diriliş Ertuğrul'un yıldız oyuncusu Engin Altan Düzyatan yeni işini açıkladı!

Diriliş Ertuğrul'un yıldız oyuncusu Engin Altan Düzyatan yeni işini açıkladı!

Diriliş Ertuğrul'un yıldız oyuncusu Engin Altan Düzyatan yeni işini açıkladı!

Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı karakterle Türkiye ve yurdışında milyonlarca kişinin sevgilisi haline gelen Engin Altan Düzyatan önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar dün akşam yemek çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Yakın zamanda parfüm işine giren Düzyatan, ''Yeni bir parfüm deniyoruz. Yakında yurt dışında tanıtacağız, ağaç ve odun kokulu olacak'' dedi.

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Beyza Uyanoğlu'nun markaları Beyz-i Şah'ın ilk mağazası da dün açılmıştı. Engin Altan Düzyatan eşinin markasının açılışına setten çıkıp gelmişti.

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