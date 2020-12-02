Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun 'Yavuz' oluyor! Yavuz Sultan Selim'in dizisi geliyor

Yavuz Sultan Selim’in dizisi için hazırlıklar başladı. Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi diziler son yıllarda hem ülkemizde hem de yurt dışında büyük revaçta. Yavuz dizisi de de Osmanlı’nın 9. padişahı Yavuz Sultan Selim’in hayatını ele alacak. Dizinin yapım aşaması ile ilgili hazırlıklara başlanırken hangi platformda yayınlanacağı ya da ne zaman başlayacağı henüz belli değil.



Bu kez televizyon için değil dijital platform için çekilecek olan Yavuz dizisinin Exxen ile görüştüğü konuşuluyor. Acun Ilıcalı’nın Ocak ayında açmayı planladığı Exxen isimli dijital platformda yayınlanması beklenen diziyle ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL’UN TURGUT ALP’İ YAVUZ DİZİSİNDE

Yavuz dizisi oyuncuları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp’i oynayan Cengiz Coşkun’un Yavuz Sultan Selim’i canlandıracağı dizide, Hazal Filiz Küçükköse ise Kanuni’nin annesi, Yavuz’un ikinci eşi Ayşe Hafsa Sultan’ı oynayacak

Diriliş Ertuğrul’da Dumrul Alp karakterini oynayan Edip Zeydan da diziye katılan isimler arasında yer alıyor. Zeydan, bu kez Yavuz Sultan Selim’in fedailerinden birisi ve onun en yakınındaki, en güvendiği isimlerden Oğuz karakterine hayat verecek. Bilal Kalyoncu, hem yazıp yönettiği hem de yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu da yine Koray Yeltekin ile birlikte kaleme alacak.

3 SEZON OLACAK

Yavuz dizisinin daha başlamadan ne kadar süreceği de belli oldu. 3 sezon yayınlanması planlanan dizinin ilk sezonda 9, ikinci sezonda 8 ve 3. sezonda da 7 bölüm olarak yayınlanacağı ifade ediliyor. Aralık sonu, ocak başında çekimleri başlayacak olan dizinin çekimleri, İstanbul’da bir platoda yapılacak.