Diriliş Ertuğrul'un Selcan Hatunu'nun renkli partisi!

Cumartesi akşamı Balçın'ın ortağı olduğu DasDas’ın 600 kişilik salonu "İyi ki doğdun Didem" sesleri ile inledi. Joseph K oyununu izlemeye gelen seyircilere de bu renkli an büyük sürpriz oldu. Oyunun son dakikasında Didem Balçın’ın yakın dostları onun maskelerini takarak hep bir ağızdan doğum gününü kutladı ve ellerinde balonlarla sahneye koştu.







Didem Balçın'ın ablası Özlem Kunduracı tarafından düzenlenen organizasyona en büyük destek Didem Balçın'ın ortağı Mert Fırat'tan geldi. Rojda Demirer, İdil Fırat, Özgün Aydın, Diriliş Ertuğrul oyuncuları ve tüm DasDas ekibi oyuncuları da bu sürpriz kutlamaya katıldı. Doğum gününde gözyaşları ve mutluluk bir aradaydı.



