Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç'in yeni dizisi belli oldu
Yeni yayın döneminde ‘Ramo’ dizisiyle ekranda olacak olan Murat Yıldırım’ın kadın partneri belli oldu.
Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturacağı diziye Esra Bilgiç dahil oldu. En son ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde oynayan Bilgiç, yapımda avukat Sibel karakterini canlandıracak. Yapımda ayrıca Görkem Sevindik, Ekin Koç ve Cemre Baysel yer alıyor. Hikayesi Adana’da geçecek olan dizi önümüzdeki günlerde ekrana gelecek.