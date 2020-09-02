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  3. Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti!
02 Eylül 2020 Çarşamba 15:31 | Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti!

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti!

Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hafızalara kazınan Esra Bilgiç Ramo dizisinde de fırtınlar estirmeye devam ediyor. İzleyicisinin gönlüne taht kuran Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti. Özel hayatıyla mercek altına alınan ve sosyal medya paylaşımları sıkı takip edilen Esra Bilgiç sıfır makyaj pozları ile hayranlarını şaşkına çevirdi.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile dikkat çeken Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti. Bir süredir tatilde olan Esra Bilgiç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu. Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç'in konuşulan pozlarını sizler için derledik...

ESRA BİLGİÇ'İN MAKYAJSIZ HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle fırtınalar estiren Esra Bilgiç sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir süredir tatilde olan Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti. 


ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.

Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek’in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandıran 25 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.

ESRA BİLGİÇ'İN ROL ALDIĞI DİZİLER:

Bir Umut Yeter (Derya) – 2018

Diriliş Ertuğrul (Halime Hatun) – 2017

Ramo -2019

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