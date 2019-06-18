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  3. Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç boşandı! İlk işi bu oldu...

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç boşandı! İlk işi bu oldu...

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç boşandı! İlk işi bu oldu...

2017 yılının ekim ayında görkemli bir düğünle dünyaevine giren oyuncu Esra Bilgiç ve futbolcu Gökhan Töre, sessiz sedasız boşandı. Esra Bilgiç’in mahkemeden sonra ilk yaptığı şey ise sosyal medya hesaplarından Gökhan Töre’yi silmek oldu.

2 yıl süren aşklarını önceki gün Küçükçekmece Adliyesi'nde görülen davayla noktalayan ikili, birbirinden hiçbir maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadı.

Çift, 10 dakika süren duruşma sonrasında el sıkışarak dostça adliyeden ayrıldı. Esra Bilgiç’in mahkemeden sonra ilk yaptığı şey ise sosyal medya hesaplarından Gökhan Töre’yi silmek oldu. Töre olarak değiştirdiği soyadını da silen Bilgiç, birlikte paylaştıkları tüm fotoları da kaldırdı.

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