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  3. 'Osman'ın tanıtımı rekor kırdı

'Osman'ın tanıtımı rekor kırdı

'Osman'ın tanıtımı rekor kırdı

Hazırlık süreci 1 yıl süren Osmanlı’nın kuruluş dönemini anlatan ‘Kuruluş Osman’ dizisi tanıtımıyla izlenme rekoru kırdı.   

Yapımcılığı Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği Diriliş Ertuğrul’un devamı olan ‘Kuruluş Osman’ dizisinin tanıtımı sosyal medyayı salladı. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı, Osmanlı’nın kuruluş dönemini anlatan dizi, Youtube’da beş günde 20 milyonun üzerinde izlenme oranına ulaştı. Ayrıca İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça ve Urduca olmak üzere birçok dile çevrilerek sanal âlemde kısa sürede yayıldı. Savaş sahneleriyle ön plana çıkacak olan dizi önümüzdeki günlerde ekranda olacak. Cannes’da MIPCOM’a katılan ‘Kuruluş Osman’ fuarın konuşulan projelerinden biri oldu. Cannes caddeleri dizinin afişleriyle donatılırken, yapımcı Mehmet Bozdağ ve başrol oyuncusu Burak Özçivit yabancı basından büyük ilgi gördü. 

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