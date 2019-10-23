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  3. Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman ne zaman, hangi gün? Kuruluş Osman fragmanı yayında

Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman ne zaman, hangi gün? Kuruluş Osman fragmanı yayında

Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman ne zaman, hangi gün" Kuruluş Osman fragmanı yayında

Kuruluş Osman’ın ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman hikayesi ile devam ediyor. ATV ekranlarında izleyici karşısında çıkacak olan dizide Osman Gazi’ye Burak Özçivit hayat verecek. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanın ardından izleyicilerin heyecanı daha da arttı. İşte Kuruluş Osman ile ilgili detaylar…

“Kuruluş Osman ne zaman, hangi gün başlıyor?” soruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Kuruluş Osman yayın tarihi açıklandı mı? TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un final yapmasının ardından seyirciler Kuruluş Osman için heyecanlanıyorlar. Dizi, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ’ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu gibi ATV ekranlarında yayınlanacak. Heyecanla beklenilen Kuruluş Osman’ın ilk tanıtımı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman’ın ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenilen dizi ATV ekranlarında yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Diriliş Ertuğrul’un yayın günü olan çarşamba günü Kuruluş Osman’ın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Çarşamba günü ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz’in final yapacağı açıklamasının gelmesinin ardından Kuruluş Osman’ın Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkacağı öngörülüyor.

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI YAYINDA

KURULUŞ OSMAN İLK TANITIM İÇİN TIKLAYINIZ

Fragmanda Burak Özçivit’in çok iyi at kullandığı görülüyor. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sözleri fragmanda yankılanıyor.

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