Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Osman fragmanı yayında mı?

“Diriliş Osman ne zaman başlıyor?” sorusu araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul’un devamı Diriliş Osman fragmanı yayında mı? TRT 1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu Diriliş Osman, ATV’de yayın hayatına başlayacak. Burak Özçivit’in oyuncuları arasında yer alacağı dizinin kadrosuna Aslıhan Karalar da dahil oldu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’u canlandıracak.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizilerin yeni sezon tanıtımlarının yayınlanması, Diriliş Ertuğrul izleyicilerini de heyecanlandırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ATV’de yayınlanacak olan dizinin eylül-ekim aylarında başlaması bekleniliyor.

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

BURAK ÖZÇİVİT’İN PARTNERİ BELLİ OLDU

Aslıhan Karalar, yakında ekrana gelecek ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri oldu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecek. Aslıhan Karalar, rolü için tarih dersleri almaya da başladı.

AT BİNME, KILIÇ KULLANMA VE OK ATMA EĞİTİMLERİ DE GÖRÜYOR

Oyuncu, Riva’da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi. Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek.