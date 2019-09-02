Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman fragmanı yayında mı?

Diriliş Osman’ın ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Diriliş Ertuğrul’un devamı Diriliş Osman’ın fragmanı yayınlandı mı? TRT 1’in sevilen dizisinin devamı olan Diriliş Osman, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni sezonları yayınlanmaya başlandı. Bu durum Diriliş izleyicilerini daha da heyecanlandırdı.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizilerin yeni sezon tanıtımlarının yayınlanması, Diriliş Ertuğrul izleyicilerini de heyecanlandırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ATV’de yayınlanacak olan dizinin eylül-ekim aylarında başlaması bekleniliyor.

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

DİRİLİŞ OSMAN'DA YER ALACAK OYUNCULAR

Burak Özçivit

Ragıp Savaş

Ayşegül Günay

Hazal Subaşı

Saruhan Hünel

Cengiz Çoşkun

Nurettin Sönmez