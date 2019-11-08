Diriliş Ertuğrul'dan sonra imaj değiştiren Engin Altan Düzyatan eleştirilere yanıt verdi!
Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan, dizinin final yapmasıyla imajını tamamen değiştirmişti.
Dizi boyunca uzun saçları ve sakallarıyla ekranlarda olan oyuncu yeni imajıyla önceki akşam film galasına katıldı. Eşi Neslişah Alkoçlar ve baldızı Aslışah Akloçlar'la birlikte Recep İvedik 6 filmini izlemeye giden yakışıklı oyuncu hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmajına alışılmaya başlandığını söyleyen Düzyatan "Siz de yakında alışırsınız. Ancak en önemlisi eşim Neslişah bu tarzımı beğendi" dedi.