Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7591
  • 6,3642
  • 274.597
  • 103762
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Diriliş Ertuğrul'dan sonra imaj değiştiren Engin Altan Düzyatan eleştirilere yanıt verdi!

Diriliş Ertuğrul'dan sonra imaj değiştiren Engin Altan Düzyatan eleştirilere yanıt verdi!

Diriliş Ertuğrul'dan sonra imaj değiştiren Engin Altan Düzyatan eleştirilere yanıt verdi!

Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan, dizinin final yapmasıyla imajını tamamen değiştirmişti.

Dizi boyunca uzun saçları ve sakallarıyla ekranlarda olan oyuncu yeni imajıyla önceki akşam film galasına katıldı. Eşi Neslişah Alkoçlar ve baldızı Aslışah Akloçlar'la birlikte Recep İvedik 6 filmini izlemeye giden yakışıklı oyuncu hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmajına alışılmaya başlandığını söyleyen Düzyatan "Siz de yakında alışırsınız. Ancak en önemlisi eşim Neslişah bu tarzımı beğendi" dedi.


Doğum gününde nikah tazeledi
Hadise sözünü tuttu
Cenk Küpeli'den Demet Şener'e 1 milyonluk teselli hediyesi
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
Hadise suskunluğunu bozdu! 'Murat ve ben yıllardır...'
<p>Ofidiyofobi diğer adıyla yılan korkusu yaşayanların aksine, yılanların arasında olmayı seven bir

Devasa Yılanların Arasında Gülerek Oturan Adam Şaşırttı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Adını Truvalı Helen'den almış! Faydaları hayat kurtarıyor

Dev projede sona doğru! Yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı