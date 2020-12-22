Diriliş Ertuğrul'dan beri heyecanla bekleyen izleyicinin hevesi kursağında kaldı! Kuruluş Osman'da yürek burkan sahne: "Ertuğrul beyimiz öldü"

Çarşamba günleri izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisinde izleyicilerin hevesi kursağında kaldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan tarafından canlandırılan Ertuğrul Gazi karakteri büyük hayranlıkla seyredilmiş, dünya çapında başarılara imza atmıştı. Ertuğrul Gazi, Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Kuruluş Osman dizisinde usta oyuncu Tamer Yiğit tarafından hayat buldu. İzleyiciler ilk olarak Engin Altan Düzyatan’ın oynamasını bekliyordu fakat dizi Yiğit ile anlaşma sağladı.



ERTUĞRUL GAZİ’YE VEDA!

Kuruluş Osman dizisinin 39. bölümünden bir sahne yayınlandı. Dizide son dönemlerde hasta olan Ertuğrul Bey, Osman Bey ile Savcı Bey arasındaki gerilimi sonlandırmak ve aralarından birisinin bey olmasına karar vermek üzere Aksakallılar’la bir araya geliyor. Daha sonra vasiyetini hazırlayan Osman Bey’in ani ölümü tüm Kayı Obası’nı yasa boğuyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde başlayan destansı macera Kuruluş Osman dizisi ile son buluyor.