Diriliş Ertuğrul'dan beri heyecanla bekleyen izleyicinin hevesi kursağında kaldı! Kuruluş Osman'da yürek burkan sahne: "Ertuğrul beyimiz öldü"
Atv ekranlarının başarılı yapımı Kuruluş Osman'dan yürek burkan bir sahne paylaşıldı. İlk olarak Engin Altan Düzyatan tarafından Diriliş Ertuğrul dizisi ile karşımıza çıkan Ertuğrul Gazi, Tamer Yiğit ile Kuruluş Osman dizisinde mücadelesine devam etti. İzleyiciler ilk başlarda Kuruluş Osman dizisine Engin Altan Düzyatan'ın gelmesini beklerken Tamer Yiğit'in katılım sürpriz olmuştu. Kuruluş Osman'ın 39. bölümünden bir video paylaşıldı. Paylaşılan videoda Ertuğrul Gazi'nin öldüğü ve cenaze töreninin düzenlendiği sahneler izleyicileri bir hayli duygulandırdı.
Çarşamba günleri izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisinde izleyicilerin hevesi kursağında kaldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan tarafından canlandırılan Ertuğrul Gazi karakteri büyük hayranlıkla seyredilmiş, dünya çapında başarılara imza atmıştı. Ertuğrul Gazi, Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Kuruluş Osman dizisinde usta oyuncu Tamer Yiğit tarafından hayat buldu. İzleyiciler ilk olarak Engin Altan Düzyatan’ın oynamasını bekliyordu fakat dizi Yiğit ile anlaşma sağladı.
ERTUĞRUL GAZİ’YE VEDA!
Kuruluş Osman dizisinin 39. bölümünden bir sahne yayınlandı. Dizide son dönemlerde hasta olan Ertuğrul Bey, Osman Bey ile Savcı Bey arasındaki gerilimi sonlandırmak ve aralarından birisinin bey olmasına karar vermek üzere Aksakallılar’la bir araya geliyor. Daha sonra vasiyetini hazırlayan Osman Bey’in ani ölümü tüm Kayı Obası’nı yasa boğuyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde başlayan destansı macera Kuruluş Osman dizisi ile son buluyor.