Diriliş Ertuğrul dizisindeki hangi oyuncular Diriliş Osman'da oynayacak?

Diriliş Osman dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Eylül sonu, Ekim başı gibi dizinin ilk bölümüyle TRT1 ekranında olması bekleniyor. Engin Altan Düzyatan, Diriliş Osman’da yer alacak mı işte bu konuda kafa karışıklığı devam ediyor.

Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığını şayet Engin Altan Düzyatan canlandıracak ise Burak Özçivit ile aynı karede görünmeyecekleri kesinleşti. Ancak Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığını başka bir oyuncunun da canlandırması gündemde. Ertuğrul Bey’in oğulları Gündüz ve Savcı’nın Diriliş Osman’da da yerlerini koruması bekleniyor. Turgut Alp karakterinin de yeni sezonda devam etmesi yüksek bir ihtimal olarak değerlendirilmekte.



DİRİLİŞ OSMAN'DA SAVAŞ SAHNELERİNE AĞIRLIK VERİLECEK!

Diriliş Osman dizisinde ağırlık savaş sahnelerine verilecek. Dizinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, projenin büyük bir titizlikle yürütüldüğü bilgisini vermekte. Burak Özçivit ile 5 sezonluk anlaşma yapıldığı için de dizinin en az 5 sezon boyunca devam edeceği varsayımı üzerinde duruluyor.

Kaynak: Televizyongazetesi



