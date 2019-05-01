Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz... Diziye geri dönüyor
Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz... TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu diziye geri dönüyor. Gündoğdu karakterine hayat veren Kaan Taşaner tekrar kadrodaki yerini aldı.
Bu sezon final yapacak olan TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu geri dönüyor. Yayınlandığı günden itibaren reytingde birinciliği kimseye kaptırmayan sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'da sona doğru yaklaşırken izleyenler şaşırtan bir sürprizle karşılaşıyor.
Final için gün sayan reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisine, daha önce kadrodan ayrılan bir karakter geri dönüyor.
DAHA ÖNCEDEN KADRODAN AYRILAN KARAKTER DÖNÜYOR
Geçtiğimiz hafta yayınlandığı son 145. bölümüyle heyecan dolu anlara sahne olan Diriliş Ertuğrul, 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak. Sevilen dizinin son 5 bölümüne ise sevilen oyuncu damga vuracak. Daha önce kadrodan ayrılan Gündoğdu karakteri, bugün yayınlanacak olan yeni bölümle izleyici karşısına çıkacak.
HEYECANLA BEKLENMEYE BAŞLANDI
Halep'te yurt tutarak kardeşi Ertuğrul ile birlikte Bizans sınırına gelmeyen Gündoğdu yıllar sonra Söğüt'e geliyor. Gündoğdu karakterini canlandıran Kaan Taşaner, daha yeni bölüm yayınlanmadan büyük bir ilgi ve heyecanla beklenmeye başladı.