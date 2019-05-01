Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz... Diziye geri dönüyor

Bu sezon final yapacak olan TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu geri dönüyor. Yayınlandığı günden itibaren reytingde birinciliği kimseye kaptırmayan sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'da sona doğru yaklaşırken izleyenler şaşırtan bir sürprizle karşılaşıyor.

Final için gün sayan reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisine, daha önce kadrodan ayrılan bir karakter geri dönüyor.





DAHA ÖNCEDEN KADRODAN AYRILAN KARAKTER DÖNÜYOR

Geçtiğimiz hafta yayınlandığı son 145. bölümüyle heyecan dolu anlara sahne olan Diriliş Ertuğrul, 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak. Sevilen dizinin son 5 bölümüne ise sevilen oyuncu damga vuracak. Daha önce kadrodan ayrılan Gündoğdu karakteri, bugün yayınlanacak olan yeni bölümle izleyici karşısına çıkacak.

HEYECANLA BEKLENMEYE BAŞLANDI

Halep'te yurt tutarak kardeşi Ertuğrul ile birlikte Bizans sınırına gelmeyen Gündoğdu yıllar sonra Söğüt'e geliyor. Gündoğdu karakterini canlandıran Kaan Taşaner, daha yeni bölüm yayınlanmadan büyük bir ilgi ve heyecanla beklenmeye başladı.