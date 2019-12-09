Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından yeni dizi! Oyuncular arasında sürpriz isimler...

Engin Altan Düzyatan’ın başrolünde oynadığı Diriliş Ertuğrul ve Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman izleyiciler tarafından oldukça beğenilen diziler arasında yer alıyorlar. 5 sezon süren Diriliş Ertuğrul ve Kut’ül Amâre’nin ardından Kuruluş Osman ile de büyük beğeni toplayan yapımcı Mehmet Bozdağ yeni bir projeyi hayata geçireceğinin müjdesini verdi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL VE KURULUŞ OSMAN’IN ARDINDAN…

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bozdağ’ın Riva’da kurduğu dev plato bu kez uluslararası bir yapıma ev sahipliği yapacak. 20 Aralık’ta seyirciyle buluşacak olan “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” isimli sinema filmini çeken Bozdağ, bu kez Özbekistan için Celâleddin Harezmşah’ın hikâyesini dizi filme aktaracak.

OYUNCULAR ARASINDA SÜRPRİZ İSİMLER

İlk etapta 60’şar dakikadan oluşan 13 bölümünün çekilmesi planlanan dizide Celaleddin Harezmşah’ı Emre Kıvılcım canlandıracak.

Hakan Şahin’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Oğuzhan Yarımay, Cemal Hünal, Levent Özdilek, Javohir Zokirov, Ali Sinan Demir, Yulduz Rajabova, Shahzoda Matchanova ve Alisher Uzakov rol alacak.