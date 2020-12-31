Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan yeni proje müjdesi!

TRT1'de ekrana getirilen yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ve şimdilerde ATV'de yayınlanan başrollerinde Burak Özçivit'in rol aldığı Kuruluş Osman'ın ardından gelecek yeni projeler merak ediliyor.



Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, katıldığı bir canlı yayında müjdeli haberi verdi. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'dan sonra daha büyük ses getirecek olan Fatih Sultan Mehmet dizisi geliyor.

Mehmet Bozdağ konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize verilen imkan çok önemli. Bir önceki kuşağın yaşadığı sıkıntıları biz yaşamadık. Bereketli bir çağda yaşıyoruz. Yeni yazdığım Fatih Sultan Mehmet dönemiyle alakalı. Nasip olursa ilerleyen süreçte onu da yapmak istiyorum" dedi.