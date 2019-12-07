Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'dan sonra yeni dizi yolda! İşte dev projenin detayları
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileriyle büyük bir başarı yakalayan, 20 Aralık'ta da 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' ile beyazperde heyecanı yaşayan yapımcı Mehmet Bozdağ'dan dev bir proje daha geliyor.
5 sezon süren “Diriliş Ertuğrul” ve “Kut’ül Amâre”nin ardından “Kuruluş Osman” dizisine imza atan yapımcı Mehmet Bozdağ yine dev bir tarihi prodüksiyonu hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bozdağ’ın Riva’da kurduğu dev plato bu kez uluslararası bir yapıma ev sahipliği yapacak. 20 Aralık’ta seyirciyle buluşacak olan “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” isimli sinema filmini çeken Bozdağ, bu kez Özbekistan için Celâleddin Harezmşah’ın hikâyesini dizi filme aktaracak.
USTA İSİMLER BAŞROLDE
İlk etapta 60’şar dakikadan oluşan 13 bölümünün çekilmesi planlanan dizide Celaleddin Harezmşah’ı Emre Kıvılcım canlandıracak. Hakan Şahin’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Oğuzhan Yarımay, Cemal Hünal, Levent Özdilek, Javohir Zokirov, Ali Sinan Demir, Yulduz Rajabova, Shahzoda Matchanova ve Alisher Uzakov rol alacak.