Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'dan sonra yeni bomba geliyor!

Hollywood prodüksiyonlarını kıskandıracak yapım tasarımıyla Türk sinemasında yeni bir dönemi başlatacak film, izleyiciyi Osmanlı Akıncılarının dünyasına götürecek. İstanbul’u fethinin ardından Osmanlıların yönünü Roma’ya çevirdiği dönemi anlatan proje, 17 Ocak'ta Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi dünyanın farklı ülkelerinde gösterime girecek.