Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'dan sonra 'Türkler Geliyor'! Vizyon tarihi belli oldu

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileriyle büyük bir başarı yakalayan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" adlı yeni filmi merakla bekleniyor.

Proje tasarımı ve senaryosu da Bozdağ'a ait olan film; İstanbul'un Fethi'nin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, Sultan'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri Akıncıların hikayesini anlatıyor.

VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Son olarak merakla beklenen Türkler Geliyor filminin, 17 Ocak'ta seyirciyle buluşacağı öğrenildi.

Filmde, dünyanın gördüğü en barbar krallardan ve tarihe Boşnak katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince, Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçiyor.