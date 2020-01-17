Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'dan sonra 'Türkler Geliyor'! İşte oyuncuları ve konusu

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'dan sonra 'Türkler Geliyor' filmi izleyicinin beğenisine sunuluyor. Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileri ile aynı imzayı taşıyan Türkler Geliyor, İstanbul'un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki ilerleyişini, ona ölümüne bağlı savaşçı birliği Akıncılar'ın hikâyesi üzerinden ele alıyor.

TÜRKLER GELİYOR İZLEYİCİ KARŞISINDA!

Türkler Geliyor filmi, 17 Ocak'ta seyirciyle buluşuyor.

Filmde, dünyanın gördüğü en barbar krallardan ve tarihe Boşnak katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince, Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçiyor.

FİLMİN KONUSU

Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme alıp yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor.

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', İstanbul'un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, Sultan'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan Akıncılar'ın hikâyeleri üzerinden ele alıyor. Dünyanın gördüğü en barbar krallardan biri olan ve tarihte Bogomil (Boşnak) katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçerler.

TÜRKLER GELİYOR OYUNCULARI

Emre Kıvılcım

Levent Özdilek

Ece Çeşmioğlu

Ebru Özkan