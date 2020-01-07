Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'dan sonra 'Türkler Geliyor' da rekor kırdı!

İstanbul’un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa’daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alınan ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Filmi’nin gösterimine sayılı günler kaldı. Yapımcılığını ‘Diriliş Ertuğrul’ ve şimdi de ‘Kuruluş Osman’ ile büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği film, 17 Ocak'ta gösterime girecek.

Filmin Arslanbek Sultanbekov tarafından seslendirilen şarkısının klibi sosyal medyada beş günde 20 milyonun üzerinde izleme aldı. Filmle aynı ismi taşıyan şarkının sözlerini Mehmet Bozdağ ve Ozan Bodur birlikte yazarken, şarkı radyolarda, müzik yayını yapan TV kanallarında ve dijital platformlarda da dinlenebiliyor. Hollywood prodüksiyonlarıyla yarışan yapım tasarımıyla dikkat çeken projenin çekimleri 50 dönümlük bir alana yayılan sette yapıldı ve hazırlık süreci bir yıl sürdü. Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmioğlu’nun başrolde yer aldığı yapım, Türkiye ile birlikte birçok ülkede aynı anda gösterime girecek.

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda gücünü kılıçtan değil Hakk’tan alan; zorbalığa karşı adalet, köleliğe karşı hürriyetin adı olan Akıncıların hikâyesini anlatan Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’ filmi unuttuğumuz büyük cihan hakimiyeti ruhuna tanıklık yapmak için yola çıkan iddialı bir film.