Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman'ın yapımcısı harekete geçti! Türkler geliyor...

Osmanlı Akıncıları, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından görkemli bir prodüksiyonla sinemaya taşınıyor.

Proje tasarımı ve senaryosu da Mehmet Bozdağ'a ait 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', İstanbul'un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri Akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alıyor.

Dünyanın gördüğü en barbar krallardan ve tarihe Bogomil (Boşnak) katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçer.

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda gücünü kılıçtan değil Hak'tan alan, zorbalığa karşı adalet, köleliğe karşı hürriyetin adı olan Akıncıların hikayesini anlatan 'Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı'; unuttuğumuz büyük cihan hakimiyeti ruhuna tanıklık yapmak için yola çıkan iddialı bir film.



DÜNYA ÇAPINDA PRODÜKSİYON



Tarihin akışını değiştiren Osmanlı Akıncıları'nın destanını anlatan filmin, Türk sinema tarihinde önemli bir kilometre taşı olacağı tahmin ediliyor. 'Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı; hikayesi, oyuncu kadrosu, kostüm ve dekoru ile dünya çapındaki dev prodüksiyonlarla boy ölçüşecek şekilde tasarlandı. Film; uluslararası bir dağıtım ve tanıtım kampanyası ile Türkiye ile aynı zamanda Avrupa, Latin Amerika, ABD, Orta Doğu ve Asya'da da vizyona girecek.



