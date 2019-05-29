Diriliş Ertuğrul son 150. bölümü izle! Diriliş Ertuğrul final nasıl bitti, Ertuğrul öldü mü?

Diriliş Ertuğrul son 150. Bölüm izleme linki yoğun ilgi görüyor. Diriliş Ertuğrul final bölümü izleyici karşısına çıkıyor. TRT’1 in sevilen dizisi her hafta reyting rekorları kırıyordu. Dizinin final bölümünde Ertuğrul Bey, “Nice emek verdik bu ittifak için. İnşallah alemi İslamı zalimlerin elinden kurtaracağız.” diyor. Ertuğrul bir dua ediyor. Duasında, “Ey toplanmış orduları bozguna uğratan Allah’ım. Dağılmış İslam alemi bir aydınlık, bir umut, bir kurtuluş bekler. Bizi bu kurtuluşa vesile eyle. Bizi bu yüce davanın sancaktarı eyle. O kutlu sancağın altında alemi İslamı bir kılmayı bize nasip eyle. Üstümüzde parıldayan bu güneş yurdumuza doğacak aydınlığın habercisi olsun. Yalnız bugünü değil önümüzdeki nice asırları aydınlatacak yepyeni bir asrın başlangıcı olsun.” diyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE - TRT 1

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 150. BÖLÜM ÖZETİ

TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kıran Türk televizyon tarihinin “Diriliş Ertuğrul” destanı, final bölümüyle 29 Mayıs 2019 Çarşamba akşamı saat 20.30’da ekranlara geliyor.

Ertuğrul Bey, Berkehan’ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti. Kurulacak her türlü oyuna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar, Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka’yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı.

Umuroğlu obasında ise hileyle oba beylerini kendi safına çeken Sırma, Taşkın Bey’i oba beyi olarak seçtirmiş ve onun evlenme teklifini Kabul etmişti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu fark eden İlbilge, Gündoğdu Bey’den yardım istemiş ve bu oyunu bozup Taşkın Bey’i etkisiz hale getirmişti.

Ertuğrul Bey, Berke Han’a en yakın adamlarından birinin casus olduğunu ve Anadolu’da başlatacakları büyük cengin bilgilerini Moğollara aktardığını söylemek üzere onun yanına gitmiş ve haini deşifre etmişti.

Umur obasında ise Sırma ve Taşkın beyin çevirdiği işler ve kirli ortaklıkları ortaya çıkmış, Taşkın beyin cezası kesilmişti. Sırma şimdi ne yapacak?

Töreye muhalefeti ve Türk obalarına ihanetinden dolayı ağabeyi Beybolat’ı gözden düşüren İlbilge bacısı Sırma’yı da tek kalemde silecek mi? Yoksa af mı edecek?

Kayı obasında Hayme ananın başlattığı düğün hazırlıkları nihayete erecek mi?

İlbilge ve Ertuğrul evlenebilecek mi?

ENGİN ALTAN DÜZYATAN’DAN VEDA MESAJI

Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı üzerinden bir yazı paylaştı. İşte o yazı:

İlk set gününden itibaren, çok emek ve özveriyle hazırlanan @metingunay ‘ ın kurduğu dünyaya ben ve ekip arkadaşlarım inanarak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak 5 sezon geçirdik. Bu süre içerisinde bizi yalnız Türkiye ‘den değil Dünyanın dört bir yanından izleyerek destekleyen tüm seyircimize çok teşekkürler. Beraber çalıştığım tüm oyuncu arkadaşlarıma, yayıncı kuruluşumuz @trt1 ‘e yapımcımız @m.mehmetbozdag ‘ a teşekkürler. Böyle unutulmaz bir işin içinde olmak , zor şartlarda çalışıp bu işi buralara kadar getirmek kameraman arkadaşlarımdan ,set çalışanlarına kadar arkada büyük bir ekibin çalışması sonucu oldu.. emeği geçen herkesle çalışmak benim için büyük zevkti.. yeni projelerde görüşmek üzere..

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Dizinin konusunu sezon sezon ayırabileceğimiz gibi, genel bir başlık altında da toplayabiliriz. Dizinin ana hikâyesi, bir rüya ile başlayan ve rüya gibi bir 6 asır boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu konu alıyor. Devlete ismini vermiş olan Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin hikâyesinin konu edinildiği dizide, Kayı Boyu’nun mücadeleleri ve hangi süreçlerden geçerek devletleştiği anlatılıyor. Kayı Boyu’nun bu süreçte yaşadığı zorlukları bileğinin ve imanının gücüyle nasıl aştığının anlatıldığı dizide, zengin karakter havuzu sayesinde hemen hemen döneme dair er ipucuna değiniliyor.

Dizinin ilk sezonunda Kayı Boyu’nun alplerinin Tapınak Şövalyeleri’ne ve diğer bazı bölgesel güçlere karşı verdiği mücadeleler anlatılmakta. Bir yandan yerleşilecek yurt bulma arayışı da bulunuyor. İkinci sezonda ise hikâye Moğollar ekseninde şekilleniyor. Meşhur Moğol istilalarının Anadolu’da bıraktığı izlere değiniliyor. Dizinin üçüncü sezonunda ise Kayı Boyu artık kuruluş temellerinin atıldığı Söğüt bölgesine yerleşmiş bulunuyor. Ertuğrul Bey’in önderliğinde, Candaroğulları ve Bizans’a karşı mücadeleye girişen boy, tüm mücadelelerden daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkıyor.