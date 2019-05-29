Diriliş Ertuğrul Osman ne zaman başlıyor? Burak Özçivit Diriliş Osman kadrosunda!

Diriliş Ertuğrul izleyicileri her hafta Çarşamba akşamlarını sabırsızlıkla bekliyorlar. Sevilen dizi 150. Bölümü ile ekranlara veda ediyor. Diriliş Ertuğrul’un final yapmasının ardından Diriliş Osman başlayacak. Dizinin final yapacağı haberinin ardından Burak Özçivit'in rol alıp almayacağı, dizinin hayranları için uzun süredir merak konusu olmuş, dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ve Diriliş Osman dizisiyle ilgili açıklama yapmıştı. Burak Özçivit, rolüne sıkı şekilde hazırlanıyor. Osman Gazi'ye hayat vermeye hazırlanan Özçivit, aksiyon sahneleri için Çekmeköy'de bulunan çiftlikte kılıç ve at binme dersleri alıyor.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT'nin izlenme rekorları kıran ve ünü tüm dünyayı saran Diriliş Ertuğrul dizisi yayınladığı günden beri ilgiyle ve heyecanla takip ediliyor. Başrollerini Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı dizi bu sezon itibariyle yerini Osman Gazi dönemine bırakacak. Dizi ekibi bu geçiş için hazırlıklara başladı.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle Diriliş Osman konseptiyle buluşacak.

Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölümüyle 20 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde, Osman artık oba içerisinde aktif olarak görev almak istediğini hal ve hareketleriyle gösterirken, babası Ertuğrul Bey ise gurur dolu bakışlarla oğlunu izliyor.

BURAK ÖZÇİVİT DİRİLİŞ ERTUĞRUL’A NE ZAMAN KATILACAK?

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit'in rol alıp almayacağı, dizinin hayranları için uzun süredir merak konusu olmuş, dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ve Diriliş Osman dizisiyle ilgili açıklama yapmıştı.

Burak Özçivit, rolüne sıkı şekilde hazırlanıyor. Osman Gazi'ye hayat vermeye hazırlanan Özçivit, aksiyon sahneleri için Çekmeköy'de bulunan çiftlikte kılıç ve at binme dersleri alıyor.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün de İstanbul'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni gezip Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Haftanın üç günü eğitim gören Burak Özçivit'e üç eğitmen de eşlik ediyor. O döneme ait kitap ve belgeselleri de izleyen oyuncu ilerleyen zamanlarda ise tarihçilerle bir araya gelerek rolüne çalışacak.