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Diriliş Ertuğrul için son karar verildi...

Diriliş Ertuğrul için son karar verildi...

TRT 1'in severek izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'da ayrılıklar peş peşe geldi. Beybolat Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ali Ersan Duru diziden ayrıldı.Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.Yeni sezonda dizinin adı değişecek.

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz günlerde ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul'a veda etti.

Son bölümde, Ertuğrul'un kılıç darbesiyle Albastı öldü. Peki Ertuğrul bey tarihte nasıl öldü? Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış: Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yan yana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı.Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.Yeni sezonda dizinin adı değişecek.

Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek. Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak. 

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