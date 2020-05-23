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  3. Diriliş Ertuğrul fırtınası devam ediyor... Burcu Kıratlı'ya Pakistan'dan reklam filmi!
23 Mayıs 2020 Cumartesi 02:45 | Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul fırtınası devam ediyor... Burcu Kıratlı'ya Pakistan'dan reklam filmi!

Diriliş Ertuğrul fırtınası devam ediyor... Burcu Kıratlı'ya Pakistan'dan reklam filmi!

‘Diriliş Ertuğrul' fırtınası Pakistan'da eserken dizinin oyuncuları da rağbet görmeye devam ediyor.

Engin Altan Düzyatan’ın ardından Burcu Kıratlı da Pakistan halkının ve reklam şirketlerinin gönlünü fethetti. Kıratlı, salgının bitmesiyle ülkede bir reklam filmi çekmeye hazırlanıyor. Gördüğü ilgi karşısında sevenlerine Instagram’dan teşekkür eden oyuncu, “En yakın sürede bulaşmak dileğiyle” temennisinde bulundu.


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