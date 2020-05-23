Diriliş Ertuğrul fırtınası devam ediyor... Burcu Kıratlı'ya Pakistan'dan reklam filmi!

Engin Altan Düzyatan’ın ardından Burcu Kıratlı da Pakistan halkının ve reklam şirketlerinin gönlünü fethetti. Kıratlı, salgının bitmesiyle ülkede bir reklam filmi çekmeye hazırlanıyor. Gördüğü ilgi karşısında sevenlerine Instagram’dan teşekkür eden oyuncu, “En yakın sürede bulaşmak dileğiyle” temennisinde bulundu.