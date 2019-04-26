Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9432
  • 6,6225
  • 244.478
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızına Kuveyt'te yoğun ilgi

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızına Kuveyt'te yoğun ilgi

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızına Kuveyt'te yoğun ilgi

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan Kuveyt'te hayran kitlesiyle buluştu.

x

Kendi adına çıkarılacak parfümün tanıtım etkinliğine katılmak için Kuveyt'e gelen Düzyatan, başkent Kuveyt'teki El-Hamra Tower'da sevenleriyle bir araya geldi.

Buluşmaya, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın yanı sıra yüzlerce Engin Altan Düzyatan hayranı katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisi müziklerinin çalındığı buluşmada, Düzyatan sevenleri, ünlü oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.

Ünlü oyuncu, geçen eylül ayında Kuveyt'e gerçekleştirdiği ziyarette, ünlü bir parfüm grubunun sahibi iş adamı Şeyh Macid es-Sabah'la kendi adına parfüm çıkarmak için anlaşma yapmıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı
Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi
Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Yeni bir şeyler üretme fikri, her zaman gelişimin önünü açar. Açılan üretim yolunda ise rekabetler d

Apple vs Samsung: Teknoloji Savaşı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

CHP'lilerden, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısıyla ilgili pes dedirten yalan

Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı