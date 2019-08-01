Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Can Yaman'a teklif götürdü ama... Büyük talihsizlik

‘Erkenci Kuş’ dizisiyle yıldızı parlayan ve rol arkadaşı Demet Özdemir’le yaşadığı aşkla tüm Türkiye’ye adını duyuran Can Yaman, büyük paralarla çekimlerine başlanan dönem filminin kadrosuna dahil edilmek istendi. 5 sezondur TRT’nin rekorlar kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan gelen bu iş teklifini kabul etmek isteyen Can Yaman, Erkenci Kuş dizisinden onay çıkmayınca rolü alamadı.





Yaman’ın talihsizliği ise Erkenci Kuş’un ansızın final kararı alması oldu. Bir anda işsiz kalan ve büyük yatırım yapılan sinema filmine de dahil olamayan Yaman’ın rolünü ise genç yetenek Emre Kıvılcım kaptı. Sosyal medya hesabında yeni sinema filminin senaryosunu paylaşan yapımcı Mehmet Bozdağ, projenin adının da 'Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı' olduğunu duyurdu. Ünlü yapımcı, sosyal medya paylaşımında “Yeni filmimiz. Sefer bizden, zafer Allah’tan” şeklinde not düştü. Yönetmenliğini Kamil Çetin’in yapacağı bu filmde başrolü, Emre Kıvılcım’la birlikte genç yeteneklerden Ece Çeşmioğlu paylaşacak.