Diriliş Ertuğrul dizisinin Mahperi Hatun'u oyunculuğu bıraktı mı?

Ailecek öğle yemeği yiyen güzel oyuncu, yemeğin ardından ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'i gezdirdi. Muhabirleri farkedince yanlarına gelen Öztürk kendisine sorulan soruları yanıtladı. Bir muhabirin "Setleri bıraktınız mı?" sorusuna "Setleri bırakmadım, sadece çocuklarımın biraz daha büyümesini bekliyorum. Henüz 6 aylıklar, bu halde yalnız bırakamam. Şimdilik sadece kendi markamla ilgileniyorum" diyen güzel oyuncu böylelikle setlere döneceğinin sinyalini vermiş oldu.







SİNEM ÖZTÜRK KİMDİR?

İstanbul'daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sinema bölümü mezunudur.Bugüne kadar 26 kısa metrajlı filmde oynadı ve 8 kısa film çekti.Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı Arka Sıradakiler adlı dizide Gamze karakterini canlandırdı.

18 Nisan 2014 tarihinde final yapan ve atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide Şükran'ı oynadı. Ayrı zamanda TRT Türk'te yayınlanan Fikir Atölyesi isimli programı sundu. 2015'te Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandırmıştır.