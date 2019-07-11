Diriliş Ertuğrul dizisinin İlbilge Hatun'u Hande Soral bakın bu sene ne yapacak!

Oyuncu Hande Soral, tatile çıkmadan alışverişe çıktı. Önceki gün Maslak’ta görüntülenen Soral, kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral’la birlikte rol alabileceğini söyledi.

Diğer kardeşi Bedirhan Soral’ın da yer aldığı bir projenin gelmesi durumunda seve seve kabul edebileceğini söyleyen Hande Soral, böylelikle kardeşlerine yeşil ışık yaktı.



Dali'nin Kadınları adlı oyunda Frida Kahlo karakterini canlandıran güzel oyuncu sahnede olacağını söyledi.



