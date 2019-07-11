Diriliş Ertuğrul dizisinin Halime'si Esra Bilgiç o soruya cevap vermedi!

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Töre, Vadistanbul'da, Bilgiç ise Zorlu'da objektiflere takıldı. Boşanmayla ilgili kendilerine sorulan soruları yanıtlamaktan kaçınan eski eşler, 'Artık herkes kendi yoluna' mesajı verdi.

Kariyerine yoğunlaşan Bilgiç, "Önümüzdeki günlerde yeni sinema filmimizin çekimlerine başlıyoruz. Şubat ayı gibi de vizyona girmiş olur" dedi. Dostlarıyla bir restoranda buluşan futbolcu Töre ise transfer soruları karşısında sessizliğini korudu.



