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  • Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp yapımcı oluyor
28 Mayıs 2019 Salı 07:17 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 10:05

Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp yapımcı oluyor

Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp yapımcı oluyor

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, bu sezon diziye veda edecek. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit ile arasının açık olduğu iddia edilen Düzyatan, bir mekanın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğini belirtmesi gündeme bomba gibi düştü.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan, bu sezon diziye veda edecek. Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğinin sinyalini versi.

Yakışıklı oyuncu "Yapımcı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bakalım kısmet çalışıyoruz ama şu an çok şekillenmiş bir şey yok" cevabını verdi.

 

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