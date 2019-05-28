Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp yapımcı oluyor

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan, bu sezon diziye veda edecek. Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğinin sinyalini versi.

Yakışıklı oyuncu "Yapımcı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bakalım kısmet çalışıyoruz ama şu an çok şekillenmiş bir şey yok" cevabını verdi.