Diriliş Ertuğrul 150. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Diriliş Ertuğrul 149. Son bölüm izle TRT 1'de

Diriliş Ertuğrul 150. Yeni bölüm fragmanı son bölümün izleyici karşısına çıkmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde Gündüz Alp, “Şu denizlerde gemiler yüzdürüp hükmedenleri düşünürüm de, biz de bir gün öyle olabilecek miyiz baba?” diyor. Ertuğrul, “İnşallah o günler de gelecek. Biz Oğuz atadan beri gelen yeminimizde daha deniz daha ırmak demişiz oğul.” yanıtını veriyor. Arıbuka “Ertuğrul Berka Han’ın yanındaki casusu öğrenmiş. Onu açığa çıkarırsa her şey biter.” diyor. Ertuğrul Arıbuka’yı buluyor ve “Tuzak kurduğun bu yol senin ecelin olacak Arıkbuka.” diyor. Arıkbuka, “Bizde tuzak bitmez.” cümlesi ile karşılık veriyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 150. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Diriliş Ertuğrul 150. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE - TRT 1

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul Bey Albastı’yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu’yu Arıkbuka’nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu’nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti.

Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi?

Abisinin öldürülüşünü hazmedemeyen Sırma Arıkbuka ile iletişime geçip işbirliği yapmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Arıkbuka, Ertuğrul Bey’in Berke Han’ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrenmiş ve Ertuğrul Bey’e tuzak kurmuştur.

Ertuğrul Bey bu tuzaktan kurtulabilecek mi? Sırma ve Arıkbuka’nın hain işbirliği sonucunda neler olacak?

ARIKBUKA KİMDİR?

Arık Böke ya da Arık Buka Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın oğullarından Tuluy Han'ın oğludur. Büyük Han Möngke'nin ölümünün ardından kardeşleri Kubilay ve Hülagü seferde oldukları için kısa bir süre tahta çıkmıştır. Tahta kimin çıkacağının belirlenmesi için toplanan kurultayda 1260 yılında yapılan görüşmelerde rakip gruplar uzlaşmaya varamaz ve hem Kubilay hem Arık Böke tahta geçer. Moğol İmparatorluğu bu çekişme içinde üç yıl boyunca iç savaş yaşayacaktır. Savaşta Arık Böke gelenekçi Moğol prensleri tarafından desteklenirken, Kubilay ise Kuzey Çin ve Mançurya prensleri tarafından desteklenir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Dizinin konusunu sezon sezon ayırabileceğimiz gibi, genel bir başlık altında da toplayabiliriz. Dizinin ana hikâyesi, bir rüya ile başlayan ve rüya gibi bir 6 asır boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu konu alıyor. Devlete ismini vermiş olan Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin hikâyesinin konu edinildiği dizide, Kayı Boyu’nun mücadeleleri ve hangi süreçlerden geçerek devletleştiği anlatılıyor. Kayı Boyu’nun bu süreçte yaşadığı zorlukları bileğinin ve imanının gücüyle nasıl aştığının anlatıldığı dizide, zengin karakter havuzu sayesinde hemen hemen döneme dair er ipucuna değiniliyor.

Dizinin ilk sezonunda Kayı Boyu’nun alplerinin Tapınak Şövalyeleri’ne ve diğer bazı bölgesel güçlere karşı verdiği mücadeleler anlatılmakta. Bir yandan yerleşilecek yurt bulma arayışı da bulunuyor. İkinci sezonda ise hikâye Moğollar ekseninde şekilleniyor. Meşhur Moğol istilalarının Anadolu’da bıraktığı izlere değiniliyor. Dizinin üçüncü sezonunda ise Kayı Boyu artık kuruluş temellerinin atıldığı Söğüt bölgesine yerleşmiş bulunuyor. Ertuğrul Bey’in önderliğinde, Candaroğulları ve Bizans’a karşı mücadeleye girişen boy, tüm mücadelelerden daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkıyor.