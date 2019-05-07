Diriliş Ertuğrul 147. Yeni bölüm fragmanı yayında! Fragmanda Ertuğrul'dan tokat gibi cevap..

Diriliş Ertuğrul’un 147. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümünde heyecan devam ediyor. Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümünde Halime’ye “Ertuğrul Bey’in tutsak edildi. Kaçırıldı Halime Hanım.” deniliyor ve haber veriliyor. Osman ise “Baba.” diyerek yaşadığı şoku dışarı yansıtıyor. Tutsak alınan Ertuğrul’a “Senin arkanda büyük bir güç var. Kim bu?” diye soruluyor. Ertuğrul ise “Rabbim.” diyerek cevap veriyor. Halime Hatun eline yayı alır ve “Ertuğrul Bey’in bizim için ettiklerinden sonra gerekirse canımı vermeye hazırım.” der. Herkes Ertuğrul Bey’i bulmak için seferber olur.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 147. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un 147. Bölüm fragmanı sizlerle…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 146. BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul Bey, tuzağa düşürdüğü Alıncak ve Dragos’u yakalamış, Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ise idam etmek için Macellum’a çıkartmıştı. Dragos’un adamı komutan Branas’la Dragos’u idamdan kurtarmak için plan yapan Beybolat, son anda kimliğinin açığa çıkmaması için plana uymamış ve Ertuğrul’un Alpleriyle birlikte Dragos’un askerlerine saldırmıştı. Böylece onun Albastı olduğunu bilen herkes ölmüş olacak ve Ertuğrul Bey’in kuşkularını ortadan kaldıracaktı.

Branas saldırdığında Ertuğrul Bey’in elinden kurtularak Ertuğrul beye saldıran Dragos, bu duruma önceden hazırlı olan Ertuğrul Bey tarafından Söğüt meydanında öldürülmüştü.

Pişmanlık ateşiyle yanan ve Ertuğrul Bey’den af dilemek için Söğüt’e gelen Bamsı, Gündüz’ü sıkıştıran Dragos’un adamlarına Pusatsız karşı koyarak Gündüz’ü kurtarmış ve ağır yaralanmıştı. Obada tedavisi yapılan Bamsı nedamet getirip Ertuğrul Bey’den özür dilemişti.

Ağabeyi Beybolat hakkında kuşkuları artan İlbilge, Ertuğrul Bey’in kurduğu oyuna destek vererek ağabeyini tuzağa düşürür. Bu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı nasıl bir son bekliyor? Ağabeyinin Albastı kimliğini öğrenen İlbilge’nin tavrı ne olacak?

Halep’te yurt tutarak kardeşi Ertuğrul ile birlikte Bizans sınırına gelmeyen Gündoğdu yıllar sonra Söğüt’e geliyor. Gündoğdu’nun Kayı obasına gelişi neleri değiştirecek? İki kardeşi Moğollara karşı girişilecek cenk yolunda ne gibi tehlikeler bekliyor?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Dizinin konusunu sezon sezon ayırabileceğimiz gibi, genel bir başlık altında da toplayabiliriz. Dizinin ana hikâyesi, bir rüya ile başlayan ve rüya gibi bir 6 asır boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu konu alıyor. Devlete ismini vermiş olan Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin hikâyesinin konu edinildiği dizide, Kayı Boyu’nun mücadeleleri ve hangi süreçlerden geçerek devletleştiği anlatılıyor. Kayı Boyu’nun bu süreçte yaşadığı zorlukları bileğinin ve imanının gücüyle nasıl aştığının anlatıldığı dizide, zengin karakter havuzu sayesinde hemen hemen döneme dair er ipucuna değiniliyor.

Dizinin ilk sezonunda Kayı Boyu’nun alplerinin Tapınak Şövalyeleri’ne ve diğer bazı bölgesel güçlere karşı verdiği mücadeleler anlatılmakta. Bir yandan yerleşilecek yurt bulma arayışı da bulunuyor. İkinci sezonda ise hikâye Moğollar ekseninde şekilleniyor. Meşhur Moğol istilalarının Anadolu’da bıraktığı izlere değiniliyor. Dizinin üçüncü sezonunda ise Kayı Boyu artık kuruluş temellerinin atıldığı Söğüt bölgesine yerleşmiş bulunuyor. Ertuğrul Bey’in önderliğinde, Candaroğulları ve Bizans’a karşı mücadeleye girişen boy, tüm mücadelelerden daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkıyor.