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  3. Dini nikahı kıyılan Aylin Coşkun, mehir olarak 10 külçe altın istedi

Dini nikahı kıyılan Aylin Coşkun, mehir olarak 10 külçe altın istedi

Dini nikahı kıyılan Aylin Coşkun, mehir olarak 10 külçe altın istedi

Bugün 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile evlenecek olan şarkıcı Aylin Coşkun, düğün öncesi dini nikah kıydı. Coşkun'un nikah sırasında nişanlısından 10 külçe altın istemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

42 yaşındaki şarkıcı Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi ile bu akşam nikah masasına oturuyor. Coşkun ile Volkan Aslan, bu akşamki düğünleri öncesi dini nikah kıydı. Aylin, mehir olarak eşinden 10 külçe altın istedi. Coşkun bu anının sosyal medya hesabından paylaştı.

15 YILLIK AŞKIN SONUNDA MUTLU SON

Aylin Coşkun , Kasım 2018'de doğum gününü kutlamak için gittiği Tayland'ın Phuket adasında 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan'dan evlilik teklifi almıştı. Geçen nisanda da ilk adımı atıp nişanlanmışlardı. Şarkıcı geçtiğimiz günlerde Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda kına gecesini yapmıştı. Geceye Hande Yener, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gülşah Saraçoğlu da katılmıştı. Coşkun kına gecesi hakkında "Volkan kına ve düğün yapmak için evi, arabayı sattı. Dünya kadar parası gitti. Adamın ömrünü tükettim" demişti.

MEHİR NEDİR?

Mehir, İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya menfaat hediyesidir.

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